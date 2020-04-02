Tokat'ta korkutan anlar cep telefonu ile görüntülendi

Tokat'ta kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti, trafodan çıkan kıvılcımla hat alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde bulunan Kabe-i Mescid Mahallesindeki Tarihi Halit Sokağında, sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan altyapı yenileme çalışmaları sırasında meydana geldi. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında sokakta iş makineleriyle kazı yapılırken, bu esnada iş makinası doğalgaz hattını kopardı. O sırada sokağın elektrik dağıtımını yapan panodan da çıkan kıvılcımlarla doğalgaz hattı alev birden alev aldı. Evinin hemen önünde gerçekleşen o anlar İsmail Neşe isimli bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İsmail Neşe, “Su sesi gibi foşurtu bir ses geldi. Tabi biz bunu kaile almadık. 15-20 dakika boyunca bu sesi duyduktan sonra, duvarların ısındığını hissettim. Cama çıktığımda da, haliyle burası benim evim. Gördüğüm görüntü sonrasında hayrete düştüm. Burada kepçeciler çalışma esnasında hatların yanlış bir şekilde, düzensiz bir şekilde konduğu için; kepçesi arkadaşın da bir kabahati yok. Biz burada geldik, yerini inceledik. Burada boru zedeleniyor. Borunun patlaması dahilinde tamamen şu panonun burada olması sebebiyle, buradan çıkan kıvılcım buradaki gazı ateşledi” diye konuştu.

Bölgeye gelen görevliler gazı kestikten sonra, altyapı çalışmalarıyla birlikte tamir çalışmalarına da hız verildi.