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Tokat'ta korkutan AVM yangını

Tokat’ta sabah saatlerinde bir AVM’de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tokat'ta sabah saatlerinde bir AVM'de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

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