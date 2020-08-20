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Tokat'ta korkutan yangın

Tokat’ta ormanlık alanda çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan kül oldu.

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangında 20 dönüm ağaçlık alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre; Geyraz Mahallesi'nin üst kesimlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kuruyan otların alev alması sonucu yayılan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucu yangına Tokat Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına bölgede yaşayan vatandaşlarda kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olan yangın 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.

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