İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta korkutan yangın

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Belediyesi karşısında bulunan iki katlı binan çatısını bir anda alevler sardı. Binanın alt katında bulunan pidecinin bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Reşadiye Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin yan binalara sıçrama tehlikesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedenin tespiti için çalışma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.