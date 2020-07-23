Tokat'ta, Kurban Bayramı öncesinde tedbirler üst seviyede

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla ilgili Başkan Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı öncesinde tedbirlerin en üst seviyede alındığını belirten Başkan Eroğlu, “Bu yıl hijyen noktasında ilave tedbirler alınacak ve önceki tedbirlere ilave olarak, temizlik, maske ve sosyal mesafe gibi konularda hassasiyetimizi artıracağız. Salgın tedbirlerini elden bırakmadan kurallara uyarak daha nice güzel bayramlarda hep birlikte buluşmayı ümit ediyoruz” dedi.

Şehir merkezinde açılan iki stantta aşevine kurban bağışlarını kabul etmeye başladıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Cumhuriyet meydanında ve Hıdırlık Köprüsü yanındaki alanda kurduğumuz iki stant ile bu çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımız gerek buraya gelerek makbuz kesmek suretiyle gerek aşevimizin kendi hizmet binasına gitmek suretiyle gerekse de bankaya para yatırıp vekalet vermek suretiyle bağışta bulunabilirler. Bu noktada küçükbaş ve büyükbaş diye ayrımımız var. Vatandaşımız isterse büyükbaş, isterse küçükbaş hisseye girebilir. Küçükbaş hisselerimizin fiyatı bin TL, büyükbaş hisse fiyatı ise bin beş yüz TL. Ayrıca 5 kilodan oluşan bir kurban hissesini de isteyen vatandaşımız olursa kesilen kurbandan veriyoruz” diye konuştu.

Bine yakın kurban bağışı bekleniyor

Kurban etlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Başkan Eroğlu; “Belediyemizin aşevi 20 yılı aşkın bir zamandır Tokat'ta hizmet veriyor. Fakirin, muhtacın, ihtiyaçlı insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında çok yoğun bir faaliyet gösteriliyor. Tokat Belediyesi Aşevi ile beraber bir de sosyal market eklemesi de yaptık. Biz yapılan tüm kurban bağışlarını soğuk hava depolarımızda depoluyoruz ve bir yıl içerisinde ihtiyaçlı ailelerimize yapmış olduğumuz sıcak yemeklerde kullanıyoruz. Ayrıca bu etleri sosyal marketimizde kıyma, kuşbaşı, kavurma şeklinde yıl içerisinde her ailemize belli kiloda olmak suretiyle veriyoruz. Yapılan yardımlar ne kadar çoğalırsa biz de ihtiyaç sahibi insanlara o kadar çok ulaşmış oluruz. Onun için kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Sizler tarafından verilen bağışların hepsi Tokat'ımızda yaşayan ihtiyaçlı, muhtaç, fakir insanlarımızın tencerelerinde yemek olarak kullanılıyor. Veren elle alan eli buluşturmak suretiyle bu görevi en layıkıyla yerine getirelim istiyoruz. İnşallah inanıyorum ki geçtiğimiz yıllardaki gibi bu yıl da sizler sayesinde gelen bütün yardımlarla Tokat'ın bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanacak. Şu ana kadar 345'e yakın bağışçımız olmuş. Bayram gelene kadar bu sayının binlere kadar çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban satış noktaları

Başkan Eroğlu kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri hakkında da şunları kaydetti; “İl merkezinde üç ayrı noktada kurban satışları yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Tokat Belediyemiz tarafından yapılan bir hayvan pazarı ki en büyük hayvan pazarımız da bu. Bu satış noktası da bizim hapan diye ifade ettiğimiz, keresteciler sitesinin olduğu yerdeki alan, 200-250 tane hayvanın satılabileceği bir alan. İkinci ve üçüncü yerlerimiz ise Büyükbeybağ ve Sivas caddesi tarafında olan yerler. Ayrıca kesim noktasında ise yine belediyemizin mezbahanesinde ücreti mukabilinde ve randevu alarak insanlarımız gelip hayvanlarını kestirebilirler. Ayrıca 42 noktada da kesim yerleri belirlendi. Şehrimizin bölgesel anlamda belli mahallelerinde kesim yapılabilecek. Bu noktaları sosyal medya hesabımızdan, internet sitemizden görebilirler. Bu 42 kesim noktası 22 mahallede belirlenmiş durumda. Vatandaşlarımız bu noktalarda belirli kurallara uymak şartıyla kesim yapabilecekler”