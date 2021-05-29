Tokat'ta kurtlar 35 küçükbaş hayvanı telef etti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ağıla giren kurtlar 35 koyunu telef etti 15'ini yaraladı.

Reşadiye ilçesine bağlı Büşürüm köyünde Şakir Kılınçarslan Kurban Bayramı için beslediği 60 koyununu gece saatlerinde ağıla aldı. Sabah ağıla girdiği beklemediği manzara ile karşılaşan Kılıçarslan büyük şok yaşadı. 60 kuzundan 35'nin telef olduğu 15'nin ise yaralandığı tespit edildi. Telef olan kuzular köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kayalık alana bırakıldı. Yaralı olan 15 kuzu ise kesildiği kaydedildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit yapılarak tutanak tutuldu. Büşürüm Köyü Muhtarı Kadir Polat, büyük zarar gören besiciye destek verilmesi için kaymakamlığı başvuruda bulunacaklarını kaydetti.