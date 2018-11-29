Tokat'ta lastikçilerde durgunluk yaşanıyor

Yurt genelinde birçok ilde lastikçilerde 1 Aralık öncesinde yoğunluk yaşanırken, Tokat'ta ise lastikçilerde durgunluk yaşanıyor.

Türkiye'de şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Tokat'ta ise kış lastiği taktırması zorunlu olan ticari araçların yüzde 90'ı son güne kalmadan lastiğini değiştirirken, hava şartlarının iyi gitmesi nedeni ile lastikçilerde durgunluk yaşanıyor.

Sanayi sitesinde oto lastikçisi Kemal Narlıgöl, kış lastiğini değiştirme zorunluluğu olanların değiştirdiğini, hususi araçları olanların ise daha çok hava şartlarına göre lastik taktırmayı tercih ettiğini söyledi. Tokatlı vatandaşın kış lastiği taktırmak için kar yağışını beklediğin ifade eden Narlıgöl, "Kar yağınca mesaimiz artıyor ama şuan çok fazla bir yoğunluk yok" diye konuştu.

Oto lastikçisi Hayri Gür ise hava şartlarının iyi gitmesi nedeni ile beklenilen yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, "Hafif ticari araçlarda zorunlu olanlar lastiklerini değiştirdi. Bu müşterilerimizin yüzde 90'ı kış lastiklerini taktırdı. Çok az bir kısmı kaldı. Hususi binek otomobillerde zorunluluk olmadığı için onlar genelde kar yağışını bekliyor. Kar yağdığı zaman yoğunluk olacaktır." şeklinde konuştu.

Uzmanlar ise kış lastiğinin sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklıklarının eksi değerlere düştüğünde aracın yol tutuşuna önemli avantaj sağladığını, insanların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu kaydetti.