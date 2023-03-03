Tokat'ta leblebi tanesi büyüklüğünde dolu yağışı

Tokat'ta hafif yağmurun ardından bir anda bastıran leblebi tanesi büyüklüğünde dolu yağışı kısa süreli etkili oldu.

Kent merkezinde dolu yağışına yakalanan vatandaşlar kendilerini koruyacak yer aradı. Leblebi tanesi büyüklüğünde yağan dolunun ardından yollarda su birikintileri oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası kara bulutlar yerini açık havaya bıraktı. Meteorolojik verilere göre Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta sonu parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.