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Tokat'ta LPG paniği

Tokat’ta park halindeki LPG’li otomobilde meydana gelen gaz sızıntısı paniğe neden oldu.

Tokat'ta park halindeki LPG'li otomobilde meydana gelen gaz sızıntısı paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Bulvarı Taşhan yakınlarında park halinde olan LPG'li otomobilde gaz sızıntısı meydana geldi. Çevreye yayılan koku ve aracın altından yayılan sızıntı nedeniyle endişe yaşayan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri gaz sızıntısına müdahale etti. Otomobilin bagaj kapağı açılarak LPG tankından boruya giden vana kapatıldı. Patlayan borudaki gaz sızıntısı kesilirken, otomobilin kapıları açılarak havalandırılması sağlandı. Yaşanan panik anları ise kısa sürede yapılan müdahale ile sona erdi.

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