İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta, maske takma zorunluluğu

Tokat’ta İl Hıfzıssıhha kurulu toplantında alınan toplantıda il genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.

Tokat'ta İl Hıfzıssıhha kurulu toplantında alınan toplantıda il genelinde açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirildi.


Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında korona virüs tedbirleri ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucu Tokat'ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Vali Balcı, Tokat'ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirildiğini ifade ederek, "Bu nedenle korona virüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır."dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.