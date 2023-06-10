Tokat'ta meyve ağaçları ve ekili arazileri dolu vurdu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde nohut tanesi büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçları ve ekili arazilere zarar gördü.

Tokat'ta bir süredir devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aralıklarla yağan dolu ise hayatı durma noktasına getiriyor. Öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesinde yağmur yerini doluya bıraktı. Dolu yaşamı durma noktasına getirirken çiftçileri de olumsuz etkiledi. Meyve ağaçları ve ekili araziler dolu nedeniyle zarar gördü. Nohut tanesi büyüklüğünde yağan dolu arazileri beyaza bürüdü. Dolu ise vatandaş kamerasına böyle yansıdı.