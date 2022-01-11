İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta minibüs tarlaya devrildi: 2 yaralı

Tokat’ın Zile ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Zile - Turhal kara yolu hemzemin geçit yakınlarında meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 60 AAC 045 plakalı Ford transit marka minibüs sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Devrilen minibüsün şoförü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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