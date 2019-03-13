Tokat'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkiinde meydana gelen kazada C. T. (39) idaresindeki 52 AD 559 plakalı minibüs Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsünün yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.T (36) yaralandı.Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uçurumdaki minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.