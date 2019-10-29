Tokat'ta miniklerin Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Tokat'ta Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kutlamalarına katılan minik öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ile farklı bir heyecan yaşadı.

Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun halkı ve törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. Vatandaşlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Anne ve babaları ile kutlamalara katılan çocuklardan ikizler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunduğu törende yapılan konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Halk oyunları ekiplerinin yanı sıra sporcuların gösteri yaptığı kutlamalarda öğrenciler 60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü. Askeri birliklerin tören geçişini vatandaşlar alkışlarla kutladı. Motorlu ekiplerin geçişleri ile tören sona erdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve jimnastik gösterileri yapıldı. Kutlama programı resmigeçit töreninin ardından sona erdi.