Tokat'ta motosiklet öğrencilere çarptı: 2 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde okul çıkışı sırasında motorsikletin öğrencilere çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 yaşında iki kız öğrenci yaralandı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Danişmend Gazi Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen kazada C.Y.(25) idaresindeki, 68 BC 012 plakalı motorsiklet okul çıkışı sırasında ortaokul 5. sınıf öğrencisi iki kız öğrenciye çarptı.

Kazada yaralanan E.Z.B. (11 ) ve A.N.B. (11) adlı öğrenciler, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.