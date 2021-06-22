Tokat'ta musalla ve namazgah kültürü yeniden canlanıyor

Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren ve Çanakkale'de yaptırdığı namazgah örneğine bağlı kalınarak geleneksel yapı malzemeler ile Tokat'ta namazgah inşa ediliyor.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde açık havada namaz kılmak için yapılan ibadet mekanları Tokat'ta yeniden canlandırılıyor. Şeyh-i Şirvani mezarlığında zamanla yok olan namazgah ve musalla geleneksel yöntemler ve yapı malzemeleri ile yeniden inşa ediliyor. Pandemi dolayısıyla namazgah ve musalla kültürü ihtiyaç olduğu dönemde önemli bir eser kente kazandırılıyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda namazgâh yapımında sona gelindi. Üstü açık mescit şeklinde yapılan namazgahın mihrap ayeti ise geleneksel yaptırıldı. Hak ustası Halil Ercan tarafından mermer üzerine “Her nereden (yola) çıkarsan yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir” mealinde Bakara suresindeki 144, 149 ve 150. ayetlerinde gelen emir cümlesi yazıldı. Yaklaşık 2,5 ayda tamamlanan ayet vinç yardımı ile mihrap üzerine yerleştirildi.

Namazgaha özel kitabe

Namazgaha özel mihrap ayetini geleneksel yönetmelerle yazan Hakkak Halil Ercan, Selçuklu'da Osmanlı'da bir kimlik niteliğinde ibadethanelerin girişine kitabe ve hüsnü hat yazıldığına dikkat çekti. Bu anlamda Şeyh-i Şrivani mezarlığına yapılan namazgaha geleneksel yöntemlerle ayet yazıldığını belirten Ercan, ”Selçuklu ve Osmanlı üslubu hak, hak etme sanatını böyle bir yerde yeniden diriliş niteliğinde canlandırıldı. Yaklaşık 20 yıldır el işi oymacılık (hakkaklık) sanatını icra ediyorum. Bu anlamda buraya böyle bir eser kazandırmaktan mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ercan, namazgahların önemini dile getirerek, "İslam kültüründe var olan namazgahlar bir cami niteliğini taşımaktadır. Ayrıca önemli dini büyüklerin kabri şerifler, hazirelerine yakın yerlerde ve tarihi mezarlıklarda namazgah olmasına istinaden cenazelerde aynı işlevsel görevi ihya eden kıymetli bir eser olmuş. Hem açık hava namazgahı ve aynı zamanda cenaze namazlarında kullanılan güzel bir mescit niteliğini taşıyor. Buradaki mezarlığı bütünlük sağlamış” diye konuştu.

Namazgah kültürü canlandırılıyor

Namazgah tamamlandığında Şeyh-i Şirvani Hz. Türbesini ziyarete gidenler namaz kılabilecek. Geleneksel ölçülerde yapılacak olan namazgahta cenaze namazlarının yanı sıra mezarlık ziyaretine gideler de namaz kılabilecek.