Tokat'ta namazgah kültürü yeniden hayat buldu

Tokat'ta, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki namazgah kültürü yeniden hayat buldu.

Tokat'ta Şeyh-i Şirvani mezarlığında zamanla yok olan namazgah ve musalla geleneksel yöntemler ve yapı malzemeleri ile yeniden inşa edildi. Yaklaşık 4,5 ayda yapımı tamamlanan Namazgâh vatandaşın hizmetine açıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, namazgâhın Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren'de ve Çanakkale'de yaptırmış olduğu Namazgâhların mimarisine bağlı olarak yapıldığını kaydetti. Namazgâhın Selçuklu ve Osmanlı geleneği olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Adeta bir açık hava mescidi gibi, yine özellikle büyük alimlerin ve büyük mezarlıkların hemen yanında yapılan bu namazgâhlar; hem namaz kılınmaya, hem cenaze namazlarının icrası için, özellikle mezarlık ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim mukabelelerinin okunması için kullanılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemlerinde ise asker savaşa gitmeden önce bu Namazgâhlarda namaz kılar ve öyle giderlermiş. Bizler de bu güzelliği Tokat'ımızda ortaya çıkarttık. Daha önce Şeyh-i Şirvani bölgesinde namazgâh varmış ancak zamanla bu namazgâh alanı kaybolmuş. Bizler de tekrar ortaya çıkarttık. Mimarisi ile kullanılan malzemeler ile ve konumu itibariyle Şeyh-i Şirvani Mezarlığımıza ayrı bir güzellik katmış oldu. Bu güzel hizmetin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen, gece-gündüz çalışan ustalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Eroğlu, aynı namazgâhın bir benzerinin de Erenler Mezarlığı bölgesine inşa edileceğini sözlerine ekledi.