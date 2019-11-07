Tokat'ta narkotik operasyonu: 5 torbacı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesi olan Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve Reşadiye ilçesinde operasyon düzenledi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar neticesinde toplamda; 221 adet ecstasy hap, 37 adet sentetik ecza ve 6,93 gram skunk maddesi ele geçirildi.