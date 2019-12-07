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Tokat'ta nefesleri kesen kick boks gecesi

Tokat’ta bu yıl ’Anadolu Arena’ adıyla 12.

Tokat'ta bu yıl 'Anadolu Arena' adıyla 12. düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda müsabakalar nefesleri kesti.


Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Uluslararası Kickboks Şampiyonasında Türk sporcular 7 ülkeden gelen yabancı sporcularla karşılaştı. Organizasyon Türkiye'de en uzun süre devam eden kick boks organizasyonu olarak da Türk spor tarihine geçti. 1'i turnuva maçı olmak üzere organizasyonda toplamda 7 müsabaka gerçekleştirdiklerini söyleyen Dünya Kick Boks Şampiyonu, Milli Takım Antrenörü ve Federasyon Yöneticisi Ersan Turan, “7 ülkeden 12 sporcu katılım sağladığı organizasyonumuza İngiltere, Rusya, Kırgızistan, İran, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye 1'i turnuva maçı olmak üzere toplamda 7 maç yapmış olduk. Tokatlı hemşerilerimiz her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmadılar. Salonumuz tıklım tıklım dolu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece olduğu inancındayım. Bilindiği gibi tam 12 yıldır bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleşiyor. Türkiye'de bu kadar yıllık ve devam eden bir organizasyon yok. Biz bu konuda da çok mutluyuz. Verilen desteklerden dolayı çok mutluyuz. Herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Kıran kırana geçen müsabakalarda ringe çıkan sporcuların rakiplerine karşı üstün gelebilmek için sarf ettiği efor, izleyenlerin alkışlarıyla karşılık buldu.

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