İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenen Nevruz bahar bayramı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.


Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin konuşma yaptı. Rektör Şahin, Nevruz'un uyanış, canlılık, kaynaşma, kucaklaşma ve milletimizin bahar bayramı olduğunu ifade etti. Nevruz'un milletimizin yüzyıllardır devam eden birliğinin simgesi, kardeşliğinin ve kader ortaklığının nişanesi olduğunu ifade eden Rektör Şahin, Nevruz'un barış ve huzura yapılan çağrı ve gönülden davet olduğunu belirtti. Program TOGÜ Devlet Konservatuvarı tarafından “Türk Dünyası Müzikleri” dinletisi ile devam etti. Akabinde Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Avşar ve Arş. Gör. Dr. Emel Şener Boy tarafından “Türk Kültüründe Nevruz” konferansı verildi. Konferans sonrası program salon dışında devam etti. Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin ardından Nevruz ateşi yakıldı. Protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı. Etkinliklere katılanlara yemek ikramı edildi.

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