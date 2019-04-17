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Tokat'ta Nisan ayında kar sürprizi

Tokat’ın yüksek kesimlerde Nisan ayında kar yağışı görenleri şaşırttı.

Tokat'ın yüksek kesimlerde Nisan ayında kar yağışı görenleri şaşırttı.


Tokat'ta sabah saatlerinde şehir merkezinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Reşadiye, Başçiftlik, Pazar ilçeleri Çamlıbel Beldesinde yüksek kesimler beyaza büründü. Bozçalı, Bereketli, Cimitekke, Soğukpınar yaylasında kar yağışı sonucu kartpostallık görüntüler oluştu. Reşadiye ilçesinde kar yağışı sonrasında oluşan doğa harikası görüntülerin görülmeye değer olduğunu ifade eden Nihat Ozdek, yaylaların beyaza büründüğünü kaydetti. Kütahya'dan Tokat'a gezmeye gelen Yalçın Diken ise Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını ifade ederek, “Pazar ilçesine Ballıca Mağarasını gezmeye gelmiştik iki gündür devam eden yağmur yağışının ardından kar sürprizi ile karşılaştık. İlkbaharda kar yağışı beklemiyordum” dedi.

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