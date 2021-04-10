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Tokat'ta Nisan ayında kar sürprizi

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası’na Nisan ayında kar yağdı.

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası'na Nisan ayında kar yağdı.


Tokat'ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.


Gece yağmurla birlikte hava sıcaklığının düştüğü Niksar'ın yüksek kesimleri yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle ilçeye 17 km mesafede bulunan Çamiçi Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.


Yayladaki vatandaşlar, Nisan ayında yağan kar'ı şaşkınlıkla karşıladı.

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