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Tokat'ta odunluk alevlere teslim oldu

Tokat’ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde alevlerin sardığı odunluk yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre yangın, Zile ilçesi Karadini bağlarında bir bağ evinin odunluğunda çıktı. Kuşburnu yapıldıktan sonra tam söndürülmeyen ateşten çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangına, Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin odunluğu sardığı yangın bağ evine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

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