Tokat'ta Off-Road heyecanı yaşandı

Tokat'ta düzenlenen Off-Road şenliğinde aracın devrilme anı kameralara yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan pilotlar yarışlara devam etti.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Off-Road şenliğinin 3.'sü Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 120 Off-Road aracının katıldığı yarışma yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar yarışları izleyebilmek için dağlık alanları doldurdu. Yaklaşık 2 kilometrelik pisti en kısa sürede tamamlanmak isteyen pilotlar zamanla yarıştı. Adrenalin dolu anları vatandaşlar heyecanla izledi. Hızlı girdiği virajda bir arazi aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Görevliler ve vatandaşların yardımı ile yan yatan araç itilerek düzeltildi. Kazayı yara almadan atlatan pilotlar yarışa devam etti.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, vatandaşlar ve yarışmaya katılımın oldukça fazla olmasının sevincini yaşadıklarını söyledi. 20 ilden 31 Off-Road kulübünün yarışlara katıldığını belirten Özcan, Tokatlıların hafta sonu farklı bir etkililiği izleme imkanı bulduğunu kaydetti.