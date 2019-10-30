Tokat'ta öğrencilere rol model oldular

Dr. Bünyamin Şahin, kariyer söyleşi programlarına alanında isim yapmış kişileri davet ederek, öğrencilerin kendilerine rol model seçmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “e-Ticaret” konulu kariyer söyleşileri programı düzenlendi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doğan Bozdoğan yaptığı açılış konuşması ile başladı. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında kariyer uygulama ve araştırma merkezinde öğrencilere örnek teşkil edecek, gelişimine katkı sağlayacak kişileri davet ettiklerini ifade ederek, ”İleride iş hayatınızda başarılı olabilmeniz için birçok konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve bizde Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizde bu alanlarda faydalı olmaya çalışıyoruz. Özellikle alanında isim yapmış kişileri kendinize rol model seçmenizi sağlamak istiyoruz" dedi.

Moderatörlüğünü Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer'in yaptığı e-ticaret konulu kariyer sohbetlerine Bahadır Bilir, Ersin Elmacıoğlu ile Okan Öztürk konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar e-ticaret hayatına atılmalarındaki sebepleri, çalışmalarını, yaşadıkları zorlukları ve insanlara ne şekilde hitap edecek ürünleri keşfettiklerini anlattılar. Söyleşi sonunda yapılan çekilişle öğrenciler arasından bir kişiye bisiklet hediye edildi.