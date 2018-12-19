Tokat'ta okul önleri ve kafelere şok denetim

Tokat'ta okul önleri ve kafelere polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak şok denetimler yapıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il ve ilçe merkezlerinde eş zamanlı olarak 3 aşamada denetim yapıldı. İlk aşamada okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 294 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali görülen 15 araç sürücüsüne 2 bin 890 TL cezai işlem uygulandı. İkinci aşamada ilkokul, orta okul ve lise çevrelerinde 31 ekip, 90 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 653 şahıs, 23 kahvehane, 35 internet kafe, 6 oyun salonu, 2 iddia bayii, 2 içkili mekan, 29 park ve bahçe kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Akşam saatlerinde yapılan 3 aşamada ise üniversite kampüsleri dışında bulunan öğrenci yurtlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde denetim yapıldı. 28 ekip 72 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 882 şahıs, 63 umuma açık yer, 28 araç kontrol edildi. Yapılan uygulanmada asayiş yönünden 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 1 iş yerine ise ruhsatsız olmasından dolayı tutanak düzenlendi.