Tokat'ta okullar arasında atık pil toplama yarışması

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il genelinde en çok atık pil toplayan ilk üç okulun öğrenci sayısına bakılmaksızın ödüllendirileceğini söyledi

Tokat Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığınca başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesine destek olmak amacıyla TAP Derneği ile işbirliği içerisinde okullararası atık pil toplama yarışmasının altıncısı düzenleniyor. 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan yarışmaya anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve lise öğrencileri katılacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, il genelinde en çok atık pil toplayan ilk üç okulun öğrenci sayısına bakılmaksızın ödüllendirileceğini söyledi. 30 Nisan'a kadar öğrencilerin atık pilleri okullarına getirerek kampanyaya destek verebileceklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Evlerinizde, iş yerlerinizde kullanım ömrünü tamamlayan pilleri cam veya pet şişelerde biriktirip bir çocuğa teslim ederek, “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama” Yarışmasına ve “Öğrenciler Atık Elektronik Eşya Topluyor” kampanyasına katılmasına destek olabilirsiniz. Öğrencilerimizin bilinçlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Tokat Belediyesi ve Tübsiad işbirliği tarafından bu yıl 2.'si düzenlenecek olan “Öğrenciler Atık Elektronik Eşya Topluyor” kampanyası ile okullara topladıkları e-atıklara göre çeşitli hediyeler verilecek.