Tokat'ta operasyon: 50 bin adet maske ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla sağlıksız koşullarda il genelinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 50 bin adet koruyucu maske ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.