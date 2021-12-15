Tokat'ta orman yangını, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, yangın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak köyü Ballı Kaya Yaylası mevkiinde meydana geldi. Çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve Niksar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.