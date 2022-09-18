Tokat'ta orman yangını

Tokat'ta Dedeli Yaylası'nda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dedeli Yaylası Çamlık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin dağlık ve ulaşımın zor olması nedeniyle yangına helikopterle müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği çamlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.