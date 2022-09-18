İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta orman yangını

Tokat’ta Dedeli Yaylası’nda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Tokat'ta Dedeli Yaylası'nda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Dedeli Yaylası Çamlık mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgenin dağlık ve ulaşımın zor olması nedeniyle yangına helikopterle müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği çamlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.