Tokat'ta ormanlık alanda yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tokat-Amasya il sınırı Boğazkesen köprüsü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Makilik alanda çıkan örtü altı yangını ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri balık tutmaya gelenlerin yangına neden olması ihtimali üzerine çalışma başlattı.