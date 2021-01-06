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Tokat'ta, örtü yangını

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, 2 saatlik çalışmaya kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, 2 saatlik çalışmaya kontrol altına alınarak söndürüldü.


Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Belediyesi Karşıyaka mahallesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların Orman Bölge Müdürlüğüne haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kuruyan otların tutuşması sonucu geniş bir alana yayılan yangına ekiplerle birlikte vatandaşlarda müdahale etti. Arazinin dik ve engebeli olmasından dolayı yangın iki saatlik bir çalışma sonrasında kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında bir dekarlık orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatılfı.

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