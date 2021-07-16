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Tokat'ta, ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın; Niksar-Reşadiye D-100 karayolu 8. kilometresinde bulunan alanda çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlattı.

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