Tokat'ta otobüs duraklarına isim uygulaması

Tokat Belediyesi tarafından engelli bireylerin şehir içi ulaşımda nerede olduğunu anlayabilmesi, bulundukları yeri yakınlarına daha rahat tarif edebilmesi için duraklara isimlendirme çalışmaları başlatıldı Tokat Belediyesi tarafından yapılacak olan çalışmalarda ayrıca navigasyon sistemi destekli ve ses yardımıyla engelli bireylerin daha kolay ulaşım gerçekleştirebilmeleri için çalışma yapılacak. Duraklara isim verilmesi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, durak isimlerinin bölgede bilenen yerleşim yerleri ve merkezlere göre verileceğini ifade ederek, " Ayrıca bu çalışmalarımızı navigasyona ekleyeceğiz, minibüslerde ise duraklara gelindiğinde sesle hangi durağa gelindiğini haber veren sistemi hayata geçireceğiz” dedi.