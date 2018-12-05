İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta otobüs duraklarına isim uygulaması

Tokat Belediyesi tarafından “Bir gün değil her gün farkındalık” projesi kapsamında şehir içi yolcu otobüsü duraklarına isim verildi.


Tokat Belediyesi tarafından engelli bireylerin şehir içi ulaşımda nerede olduğunu anlayabilmesi, bulundukları yeri yakınlarına daha rahat tarif edebilmesi için duraklara isimlendirme çalışmaları başlatıldı Tokat Belediyesi tarafından yapılacak olan çalışmalarda ayrıca navigasyon sistemi destekli ve ses yardımıyla engelli bireylerin daha kolay ulaşım gerçekleştirebilmeleri için çalışma yapılacak. Duraklara isim verilmesi uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, durak isimlerinin bölgede bilenen yerleşim yerleri ve merkezlere göre verileceğini ifade ederek, " Ayrıca bu çalışmalarımızı navigasyona ekleyeceğiz, minibüslerde ise duraklara gelindiğinde sesle hangi durağa gelindiğini haber veren sistemi hayata geçireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.