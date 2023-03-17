Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 50.yıl Mahallesi çevre yolu Kireç Köprü mevkiinde meydana geldi. Muzaffer Yıldırım (54) yönetimindeki 60 ABV 704 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çanakçı Deresine uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dere içerisinde ters dönen otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan H.Ö (53) ise kurtarma ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.