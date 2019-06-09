İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yöne geçerek dereye uçan otomobilde bulunan ailenin ölümden döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yöne geçerek dereye uçan otomobilde bulunan ailenin ölümden döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Sivas'tan Tokat'a seyir halinde olan S.E idaresindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, Gökçe köyü yakınlarında virajlı yolda havanın yağışı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek dere üzerindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle dereye düşen otomobil ters döndü. Su seviyesinin düşük olduğu dereye uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilden dışarı savrulan bir kişi ekipler tarafından sedye yardımı ile dereden çıkartılırken, otomobilin arka koltuğunda bulunan iki kişinin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Aracın kapısı levye ve çekiçle güçlükle açılarak kurtarma çalışması yapıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda sıkışan iki kadın çıkartılarak sedyeye alındı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde trafik ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.