Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye D-100 kara yolu Çavuşbeyli Köyü mevkiinde meydana geldi. Amasya'dan Erzincan'a giden E.K. (44) idaresindeki 06 CEV 789 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobil ters döndü. Kazada araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan S.K. (49), K.T.K (15) ve M.Ö.K (10) yaralandı. Ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların genel sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelene başlattı.