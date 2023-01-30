İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta, otomobil devrildi: 4 yaralı

Tokat’ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında meydana geldi. G.S. idaresindeki 34 YM 540 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen otomobilin sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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