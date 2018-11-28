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Tokat'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Başçiftlik istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan Sabri T. idaresindeki 60 NU 994 plakalı otomobil, 4'üncü Etap TOKİ Konutları Ayazma çiftliği mevkinde yokuş aşağı inerken, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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