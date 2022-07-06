Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu Çevrecik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Ender A. idaresindeki 35 EH 2641 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 1'i bebek 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.