Tokat'ta otomobil traktöre çarptı: 6 yaralı

Tokat'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat-Sivas kara yolu Daylı Hacı köyü kavşağında meydana geldi. H.K.D. idaresindeki 60 VA 667 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 DH 043 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü ile birlikte araçtaki 5 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.