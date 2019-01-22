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Tokat'ta otomobilin iş yerine çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak bir iş yerine çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak bir iş yerine çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre; Çeçenistan Caddesinden Sanayi sitesi istikametine seyir halinde olan Ersin A. idaresindeki 60 HY 043 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak bir iş yerine çarptı. İş yerinin önünde bulunan içecek dolabına çarpan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Maddi hasarla atlatılan kaza esnasında kaldırımdan geçen yayanın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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