İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat Niksar karayolu Hamidiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.T. idaresindeki 60 ADZ 648 plakalı otomobil ile K.K. idaresindeki 60 EL 010 plakalı kamyonet sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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