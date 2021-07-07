Tokat'ta, özel çocuklar doyasıya eğlendi

Tokat'ta, mesire alanında özel çocuklar için şenlik düzenlendi.

Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi tarafından "Telafide ben de varım" programı kapsamında özel çocuklar şenliği Gümenek parkında yapıldı. Çocuklar düzenlenen şenlikte gönüllerince eğlendi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mesire alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle buluştu. Başkan Eroğlu, Tokat'ın engelli bireylerin dostu bir şehir olduğunu belirterek, Tokat Belediyesi olarak özel çocuklarımızla birlikteyiz. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediyemiz ortaklaşa program hazırlayarak onları sevindirmek, güldürmek istedik. Bu bir başlangıç, bundan sonra da yaz boyunca telafi eğitimlerinden istifade edebilecekler. Bugün onların tatil günü, piknik ve eğlence günü. Tokat onları çok seviyor, bizler onları çok seviyoruz. Onun için Tokat'ta “Bir Gün Değil Her Gün Farkındalık” diyoruz. Onların her zaman yanındayız. Onların daha güzel daha iyi eğitim almalarını sağlamaya, daha güzel bir şehirde yaşamalarını sağlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.