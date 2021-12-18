İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta palet fabrikasında yangın

Tokat’ta bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Tokat'ta bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi'nde Mustafa Güleç'e ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde başlayan ve yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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