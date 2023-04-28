Tokat'ta panelvan minibüs yoldan çıkarak takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan panelvan minibüsteki bir kişi hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uluslararası D-100 Karayolu Gökçeoluk mevkiinde meydana geldi. E.E. idaresindeki 31 KEK 37 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs, Reşadiye istikametinden Niksar istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücüye birlikte araçta bulunan M.K., M.E. ve Mevlüde Ekinci yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mevlüde Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.