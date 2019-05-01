Tokat'ta park halindeki otomobil yandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Korkmaz'a ait 60 DA 516 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.