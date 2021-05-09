Tokat'ta, parklarda şeritli korona virüs önlemi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında parklar güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Reşadiye ilçesinde tam kapanma sürecinde tüm uyarılara rağmen vatandaşların parklarda oturmayı sürdürmesi sonucu polis ekipleri çareyi şerit çekmekte buldu. Reşadiye Emniyet Amirliği ekipleri Alparslan Türkeş Parkına ‘Polis girilmez' şeritleri çekti. Kullanıma kapatılan parklarda uygulama olumlu karşılandı. Esnaf Yusuf Dursun, alınan önlemin yerinde bir karar olduğunu ifade ederek, “Parklara güvenlik şeritlerinin çekilmesi güzel oldu. İnsanlar en azından buranın yasak olduğunu anlayıp oturmuyorlar. Daha önceden banklara oturanlar oluyordu” dedi.

Yöre halklından Ercan Sevim ise tam kapanmaya rağmen insanların banklarda oturmasına karşı yapılan çalışmanın caydırıcı bir etkisinin olduğunu kaydetti. Güvenlik şeridini gören vatandaşların parka girmediğini belirten Sevim, hastalığın yayılmaması adına çalışmayı desteklediklerini dile getirdi.