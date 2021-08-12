İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta ‘patpat' devrildi: 3 yaralı

Tokat’ta, ’patpat’ diye bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta, 'patpat' diye bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza; Almus ilçesine bağlı Alan köyü yaylası yakınlarında meydana geldi. A.S idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte oğulları R.S ve M.S yaralandı. Yaralılar ambulansla Almus Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, oğullarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.