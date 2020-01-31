Tokat'ta polis operasyonu, 153 parça tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin ikametinde tarihi eser bulundurduğu istihbaratını aldı. Harekete ecen ekipler, il merkezine bağlı Emirseyit Belediyesi ile Turhal ilçesine bağlı Kat Kasabasında 2 ayrı çalışma gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden A.Ç ve K.A isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen; 145 adet sikke, 4 adet yüzük, 2 adet taş obje, 1 adet mühür ve 1 adet de bileklik bulundu. Ele geçirilen toplamda 153 parça tarihi eser muhafaza altına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet dedektör ile ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.